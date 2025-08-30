Программа рассчитана на 2025–2026 годы и предусматривает переселение 258 граждан.

Правительство Владимирской области утвердило региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года». Соответствующее постановление на портале правовых актов.Цель программы — создание безопасных и благоприятных условий проживания для жителей региона. Она будет реализована в один этап в 2025–2026 годах и охватит города Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Александров, Струнино, Вязники, Кольчугино, а также поселок Уршельский и Собинский муниципальный округ.Финансирование составит 323,7 млн рублей: из них 192,1 млн рублей выделит Фонд развития территорий, 115,4 млн рублей — областной бюджет, 16,2 млн рублей — местные бюджеты. В результате планируется переселить 258 граждан из аварийного жилья общей площадью 4 804,75 кв. м.Ранее сообщалось, что