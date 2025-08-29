Этим летом областной конкурс проводится уже в девятый раз.

Областной конкурс «Трудовое лето» проводится ежегодно с 2017 года в рамках региональной программы «Содействие занятости населения Владимирской области». О том, кто отличился в этом году, читайте на vlad.aif.ru.Интересное, яркое, трудовое5 трудовых отрядов, 49 работников, 31 работодатель, 13 наставников, 5 филиалов Кадрового центра «Работа России» и 5 органов исполнительной власти Владимирской области признали лучшими в региональном конкурсе «Трудовое лето-2025». Они стали победителями в номинациях: «Лучший трудовой отряд», «Лучший работник», «Лучший работодатель», «Лучший наставник» и «Лучший исполнительно-распорядительный орган городского округа и муниципального района по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» и получили заслуженные награды на торжественной церемонии в городском Дворце культуры.Этим летом областной конкурс проводится уже в девятый раз, и с каждым годом число его участников только растет.«Мы очень рады, что во Владимирской области в этом году около трех тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены при помощи наших филиалов Кадрового центра "Работа России". И вместе с нашими партнерами мы смогли это лето для ребят сделать интересным, ярким, трудовым», — говорит директор Кадрового центра «Работа России» региона Наталья Пеньковская.Елена Драч, учитель технологии школы № 11 г. Струнино руководит трудовыми бригадами на протяжении уже четырех лет. Каждый год желание поработать летом изъявляют 10-15 учеников 8-9 классов.«Мы занимаемся, в первую очередь, благоустройством, мелким ремонтом, есть ребята, которые работают в лагерях. Дети получают свою первую зарплату, ощущают, что значит заработанные тобой деньги, учатся правильно ими распоряжаться. И это хороший навык, который в дальнейшем обязательно пригодится в жизни», — уверена педагог.Молодые кадры трудились на протяжении месяца. И у них все по-взрослому: оформление по трудовым договорам, заведение первых трудовых книжек.Для 15-летней Карины Ждановой это уже второе трудовое лето.«В школе я помогала подготовиться к учебному дню, приводила в порядок книги в библиотеке, убирала кабинеты, где проводились выпускные экзамены у старшеклассников, чтобы им было комфортно показывать свои знания в чистом и оборудованном помещении», — говорит Карина.Вместе с Кариной на благо родной школы трудилась и ее одноклассница Елизавета Ларионова.«В нашем палисаднике выдергивала сорняки, ставила штампы на новые книги в школьной библиотеке, убирала кабинеты. Мне очень понравилось, хотелось бы продолжить такую практику», — поделилась Елизавета.Честно заработанные деньги — а в этом году зарплату ребятам увеличили в два раза — станут для девушки первым шагом к осуществлению мечты, Елизавета очень хочет купить себе ноутбук. А полученные навыки, трудолюбие и дисциплина обязательно помогу во взрослой жизни, уверена школьница.Когда все по-взросломуАлександр Кузнецов из Киржача — еще один из тех, кто предпочел летний труд поездкам на дачу и купанию в речке. 17-летний молодой человек на протяжении двух месяцев был разнорабочим на местном заводе по производству керамических блоков. Александр признается: о своем выборе нисколько не жалеет, тем более, парень с 12-летнего возраста сам находил себе подработки.«Раньше я помогал тем, кто просил что-то несложное, к примеру, траву покосить. А в этом году у меня появилась возможность поработать в настоящем дружном коллективе, на настоящем предприятии. Что я там делал? Убирал, подметал, иногда перекидывал песок. Нет, кирпичи не носил (улыбается)», — говорит молодой человек.Старшие коллеги при необходимости всегда приходили на помощь. Кстати, работодатель тоже остался доволен юным сотрудником.«Дмитрий оказался очень толковым парнем, никаких нареканий на него не было, и в будущем он собирается стать военным. Это нас в некоторой степени подкупило», — делится руководитель отдела управления персоналом Светлана Ермолаева.По словам Светланы, в этом году на их предприятие были трудоустроены пятеро подростков, а это значит дополнительные хлопоты и большая ответственность. Однако старшие сотрудники сразу же взяли молодежь под свое крыло, понимая, что молодые кадры — это, прежде всего, инвестиция в будущее нашей страны.277 самых ответственныхТрудоустройством молодёжи в рамках программы «Трудовое лето-2025» занимался Кадровый центр «Работа России» Владимирской области при содействии администраций городов и районов. О важности этого дела в своем приветственном слове сказал заместитель губернатора Владимир Куимов.«Помню свой первый заработок. Мне было почти 16 лет. До сих пор обладаю трудовой книжкой, где написано, что являюсь разнорабочим второго разряда. Я рубил ветки, красил мосты... Очень хорошо помню старшего мастера, который возился со мной, мальчишкой, чтобы я мог научиться работать с инструментом. Поэтому хочу поблагодарить работодателей, которые сегодня находят возможность принимать ребят на работу», — сказал он.И ребят и работодателей, и всех, кто помогал им взаимодействовать, поблагодарил депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Цыганский. Он подчеркнул, что государство и социально ответственный бизнес должны создавать условия для подрастающего поколения, учитывая потребности сегодняшнего рынка труда.К словам благодарности присоединился и первый заместитель министра труда и занятости Владимирской области Дмитрий Лавров.«277 работодателей приняли участие в реализации программы "Трудовое лето-2025", это чуть больше одного процента от общего числа работодателей Владимирской области . Но именно они являются флагманом, не просто создавая рабочие места, но и дав возможность нашей молодежи сделать первый шаг на профессиональном пути и почувствовать ценность своего труда», — сказал Дмитрий Лавров.Конечно, замминиста отметил лучших работодателей региона, которые не первый год трудоустраивают школьников и студентов колледжей — ими оказались предприятия из Вязниковского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского, Собинского, Суздальского, Судогодского, Юрьев-Польского районов. Лучшими трудотрядами признали отряды из Александровского, Меленковского районов и, города Вязники и Покров.Победителям вручили благодарственные письма и ценные подарки.