В 2025 году участниками пилотного проекта «Земский тренер» от Минспорта России станут 28 регионов, в том числе и Владимирская область. Эта инициатива предлагает специалистам по физической

В 2025 году участниками пилотного проекта «Земский тренер» от Минспорта России станут 28 регионов, в том числе и Владимирская область. Эта инициатива предлагает специалистам по физической культуре и спорту единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в облправительстве. Чтобы получить грант, тренеры должны будут переехать в сельский населённый пункт, рабочий посёлок, посёлок