Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики развернет свою площадку в парке Липки. Медики центра проконсультируют граждан по вопросам профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, дадут рекомендации по правильному питанию, физической активности и управлению стрессом, а также предложат измерить артериальное давление и определить индекс массы тела. Для юных посетителей сотрудники центра подготовили увлекательные игры, викторины и