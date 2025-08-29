Однажды осел одного крестьянина провалился в колодец.
Пока хозяин думал, как ему поступить, животное часами издавало жалобные звуки. Наконец крестьянин принял решение, что осел уже старый, а колодец нужно было закрывать в любом случае. Показалось ему, что не стоило тратить тех усилий ради того чтобы вытаскивать старого осла. Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись копать и забрасывать землю в колодец.
Осел сразу же понял к чему идет дело и начал издавать страшный визг.
Затем ко всеобщему удивлению он притих. После нескольких бросков земли фермер решил проверить и посмотреть как там внизу. Он был изумлен тем, что он увидел там. С каждым куском земли, падавшим на его спину, ослик проделывал
еще анекдот!