28 августа спасатели Коврова Владимирской области оперативно помогли малышу, чья голова застряла в детском стульчике. Прибыв на вызов в 12:30, спасатели обнаружили любознательного мальчика, угодившего в ловушку. Об этом они рассказали в группе «Заметки спасателя».Родители не смогли самостоятельно освободить ребёнка из-за ушей, мешавших вытащить голову.Спасатели использовали слесарный инструмент, чтобы демонтировать спинку стула и освободить пленника.