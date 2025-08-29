На этой неделе во Владимирской области отмечено снижение числа звонков, связанных с беспилотными летательными аппаратами, на единый номер 112. Общее количество обращений на горячую линию при

На этой неделе во Владимирской области отмечено снижение числа звонков, связанных с беспилотными летательными аппаратами, на единый номер 112. Общее количество обращений на горячую линию при этом незначительно выросло. Об этом стало известно из статистики Министерства региональной безопасности. По данным Центра обработки вызовов, на этой неделе было зафиксировано 97 сообщений о БПЛА, что на 13,4%