20-летняя Анна Погорилая вновь пропустит новый сезон соревнований по фигурному катанию в составе сборной России из-за травмы позвоночника. Однако теперь в жизни спортсменки появилась и радостное событие – она выходит замуж за любимого человека.

20-летняя Анна Погорилая вновь пропустит новый сезон соревнований по фигурному катанию в составе сборной Россиииз-за травмы позвоночника. Однако теперь в жизни спортсменки появилась и радостное событие – она выходит замуж за любимого человека.Анна Погорилая сочеталась браком со своим коллегой 25-летним Андреем Невским. Сообщается, что молодой человек уже не выступает на льду.Влюбленные устроили настоящую свадьбу мечты, однако роскошь проявлялась не во внешних атрибутах или масштабах застолья – молодожены подошли к вопросу с особым трепетом. Судя по снимкам в Instagram, торжество решили провести в уютном столичном ресторанчике. На праздник молодожены пригласили исключительно родных и близких.Стоит отметить, что предложение руки и сердца Невский сделал своей возлюбленной в апреле 2018 года. Для такого ответственного парень выбрал излюбленное место всех романтиков – Эйфелеву башню в Париже. "Это именно тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной", – делилась своими эмоциями Погорилая.Ранее сообщалось, что Российская фигуристка, бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая пропустит чемпионат России. Это не позволит ей побороться за право участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.В нынешнем сезоне спортсменку неоднократно беспокоили боли в спине. Именно из-за этого она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а затем была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Пропустила Погорилая и заключительный этап серии Гран-при в США, который прошел с 24 по 26 ноября.