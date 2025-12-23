27 декабря в России отмечается День спасателя. В этом году ведомство отмечает 35-летний юбилей. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области служит более 2,5 тысяч человек. Ежедневно

27 декабря в России отмечается День спасателя. В этом году ведомство отмечает 35-летний юбилей. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области служит более 2,5 тысяч человек. Ежедневно на боевом посту во Владимирской области находятся более 300 сотрудников МЧС России и 100 единиц пожарной, аварийно-спасательной и вспомогательной техники. В 2025 году за счёт средств федерального