Во Владимире прокурор передал в суд дело 21-летнего жителя, который продолжал водить технику, хотя ещё в октябре 2023 года был лишён прав за пьяную езду и получил запрет на 2 года 9 месяцев. Об этомВ 2024 и 2025 году молодой человек трижды попадался за рулём без документов, в итоге набрал административных штрафов на 130 тыс. рублей, но платить их не торопился. В августе 2025-го он сел на питбайк, не справился с управлением на светофоре возле здания городского УМВД и врезался в пассажирский автобус.Инспекторы задержали нарушителя, но признать вину он решил сразу. Теперь парню грозит до трёх лет колонии.