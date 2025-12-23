В Государственной Думе состоялось последнее в этом году пленарное заседание.

В Государственной Думе состоялось последнее в этом году пленарное заседание. Об итогах сессии рассказал депутат Госдумы от Владимирской области- За 2025 год нижней палатой парламента принято 588 федеральных законов, из них почти половина — законодательные инициативы нашей фракции «Единая Россия», — уточнил Говырин. — Самый главный закон осенней сессии — о федеральном бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов. Это выверенный финансовый документ, который обеспечивает полное исполнение государством всех социальных обязательств государства. А благодаря нашим поправкам в следующем году увеличивается социальная поддержка граждан и помощь регионам. Например, в бюджет заложены рост МРОТ до 27 тыс. рублей с 1 января 2026-го, индексация пенсий и увеличение выплат семьям с детьми.Алексей Говырин также отметил, что своей личной задачей при распределении федеральных средств, он как представить Владимирской области видел финансирование региона по госпрограммам. В итоге, рассказал депутат, Владимирская область получит деньги по 113 государственным программам. Это миллиарды рублей, которые пойдут на медицину и школы, дороги, ЖКХ, социальную сферу.- Это значит, что будут решены проблемы в конкретных городах и сельской местности, выделены средства на развитие региона, — подчеркнул Говырин. — В приоритете — решение вопросов, с которыми ко мне обращаются люди. И один из таких вопросов — это борьба с кибермошенничеством. В 2025 году мы в Думе приняли 10 федеральных законов по борьбе с киберпреступностью, ввели дополнительные меры, направленные на противодействие мошенникам. Это то, что волнует людей.Депутат Алексей Говырин в течение 2025 года вел активную законотворческую работу — выступил соавтором 11 законопроектов, 10 уже стали федеральными законами. Например, благодаря его инициативе законом закреплен статус студенческих семей и это им дает право на материальную поддержку, в том числе на первоочередное обеспечение общежитиями и льготы при рождении детей.