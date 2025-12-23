Мероприятие организовано женским сообществом Женщины атомной отрасли при поддержке городских и предпринимательских организаций.
В Энергодаре состоялся форум Женский Дар.
Эта встреча стала вдохновляющим событием, продемонстрировав силу и многогранность современных женщин и объединив представительниц разных возрастов и профессий. Программа включала обсуждения, мастер-классы, творчество и дружеское общение.
Форум получил положительные отзывы и теперь имеет все шансы стать традиционным событием.