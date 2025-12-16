Мероприятие совместно организовали агентства ТАСС и Xinhua.

Шестой форум СМИ России и Китая начал свою работу в Пекине. Он проходит под девизом "Создание нового будущего российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ: консенсус и действия". В мероприятии принимают участие руководители ведущих медиаструктур двух стран.Форум проходит на площадке международного конференц-центра, расположенного в самом сердце китайской столицы в районе главной торговой улицы города. В нем участвуют руководители 30 российских СМИ и множество региональных медиаорганизаций. С китайской стороны также присутствуют 30 ведущих и региональных средств массовой информации. На самом высоком уровне представлены агентство Xinhua, газета "Жэньминь жибао" и Медиакорпорация Китая. Нынешний форум совместно организован ведущими новостными агентствами двух стран - ТАСС и Xinhua. Делегация ТАСС представлена генеральным директором Андреем Кондрашовым, заместителем генерального директора Маратом Абулхатиным и директором по стратегии Сергеем Кузовниковым.Предыдущий, V форум СМИ РФ и КНР проходил на площадке Восточного экономического форума в 2019 году. Само мероприятие проводится поочередно в России и Китае с 2015 года. В этом году в программу форума также вошла организованная ТАСС и Xinhua фотовыставка, посвященная развитию российско-китайских отношений.