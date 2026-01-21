Карачаево-Черкесская республика станет отправной точкой двухнедельного международного гастрономического форума "Кухня без границ", который охватит регионы Северного Кавказа, сообщает пресс-служба главы региона в понедельник."В Черкесске 25 января состоится торжественное открытие масштабного международного форума гостеприимства, где пройдет презентация многонациональной кухни республики. Мероприятие направлено на развитие туристических брендов и гастрономического потенциала СКФО", - говорится в сообщении.В рамках форума также состоится бизнес-встреча с участием местных предпринимателей из сферы туризма и гостеприимства, производителей продукции.Далее эстафету форума примут другие субъекты округа - Ставропольский край, Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.