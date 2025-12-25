В Астрахани 1 января 2026 года пройдет новогодняя патриотическая пробежка За здоровый образ жизни.

В Астрахани 1 января 2026 года пройдет новогодняя патриотическая пробежка За здоровый образ жизни. Сбор участников назначен на 11:00, старт состоится в 12:00. Место старта — площадь Ленина.Организаторы подготовили праздничную программу. Участников встретят Дед Мороз и Снегурочка, будет работать диджей, запланирована общая фитнес-разминка. Также пройдут спортивные челленджи и розыгрыши подарков.Для участников предусмотрены две дистанции. Новички и любители смогут пробежать 1200 метров. Более опытным бегунам предложат маршрут длиной 3700 метров. Каждый участник сможет выбрать подходящую дистанцию.История этой акции в Астрахани началась в 2010 году. Тогда инициативу запустил военно-патриотический клуб Покров, который в этом году отмечает 15 лет со дня основания. Первые пробежки носили стихийный характер и не имели официального статуса. Основной идеей было продвижение здорового образа жизни и формирование патриотического настроя.Со временем к организации мероприятия подключились молодежные православные объединения. Пробежки сначала проходили регулярно, затем стали приурочиваться к крупным праздникам. Позднее мероприятие закрепилось именно за 1 января и стало символом трезвого начала года и единства участников.В 2018 году название акции изменили. По инициативе местных властей Русскую пробежку переименовали в Новогоднюю пробежку. Это решение вызвало споры среди организаторов и общественности. Представители ВПК Покров тогда заявили, что смысл и дух мероприятия остаются неизменными.