Выставка Повесть новогодних лет. Записки Деда Мороза открылась в Казани в Историческом парке Россия – моя история. Экспозиция рассказывает о том, как Новый год прошел путь от календарной необходимости до одного из самых любимых и ожидаемых праздников, сообщает Татарстан 24.Для посетителей подготовили пять тематических залов: Древнейшие времена, Российская империя, СССР, Новогодние рекорды россиян и Новый год на разных континентах.С помощью интерактивных экранов, мультимедийных инсталляций и игровых элементов гости смогут проследить, как менялись новогодние традиции, какие исторические события влияли на формат празднования и почему Новый год стал значимым для разных поколений.Ключевым элементом экспозиции стала большая новогодняя книга. В ней раскрывается история появления календаря, трансформация языческих представлений о времени и смене сезонов, а также эволюция образа древнего славянского божества в привычного современного Деда Мороза.Отдельный раздел выставки посвящен символам Нового года. Посетителям рассказывают об истории Кремлевской звезды на новогодней елке, формировании советских традиций празднования и рекордах, которые россияне устанавливали в разные годы.Завершающая часть экспозиции знакомит с традициями празднования Нового года в разных странах мира и даже за пределами Земли, сообщили в пресс-службе Исторического парка.Выставка будет работать бесплатно до 15 января 2026 года. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (962) 571-30-27.