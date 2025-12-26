В Коломенском покажут 800 экспонатов, связанных с императорской династией Романовых.

В недавно отреставрированном Сытном дворе музея-заповедника Коломенское открылась выставка об увлечениях императорской семьи Романовых. Это первый совместный проект Коломенского и Петергофа. 800 экспонатов выставки предлагают необычный взгляд на императорскую династию и погружают в частную жизнь Романовых, в их повседневные привычки и пристрастия. Посетители узнают о семейных традициях венценосной семьи. Так, увлечение охотой и садоводством передавалось из поколения в поколение. Петр I был известен своей страстью к кораблестроению и западным технологиям, Елизавета Петровна обожала фарфор, а Екатерина II предпочитала литературу и искусство.Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Коломенское: Когда мы говорим об увлечениях Романовых, мы должны понимать, что это достаточно масштабные увлечения. Они давали толчок развитию искусства, развитию науки во всей стране, поэтому это все масштабировалось. Если они увлекались садоводством, например, то это было не разбитие клумбы с бегонией, а разбитие парка на краю Финского залива.Отдельный раздел посвящен воспитанию детей в императорской семье. В нем представлены игрушки, настольные игры и рассказ о рождественских традициях Романовых.