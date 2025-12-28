Красную площадь закроют для посещения с 31 декабря до утра 1 января.

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, при этом ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили в столичном главке МВД."Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МВД России по Москве информирует: с 18.00 часов 31 декабря 2025 года до 10.00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.Отмечается, что ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.