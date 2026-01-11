Второй международный форум Made in China проведут в Омске в 2026 году.

Второй международный форум Made in China проведут в Омске в 2026 году. О планах по развитию отношений с Китайской Народной Республикой сообщил зампред регионального правительства Андрей Шпиленко, подводя итоги развития Особой экономической зоны Авангард в 2025 году.Чиновник подчеркнул, что регион намерен активно укреплять сотрудничество с китайскими партнерами, делая ставку на создание совместных проектов и привлечение инвестиций.Также в 2026 году регион намерен привлечь в Омскую область не менее 5 новых инвесторов, продолжить работу с посольствами иностранных государств, акцентируя внимание на странах ШОС, и практику проведения презентации инвестиционного потенциала Омской области в Москве.Напомним, впервые выставка-форум Made in China прошла в Омске в июне 2025 года. Двухдневный форум стал площадкой для обсуждения перспектив российско-китайского сотрудничества. Участниками форума стали около двух десятков известных китайских компаний, которые в том числе обсуждали возможности размещения производств в омском регионе. В рамках форума организована масштабная выставка, демонстрирующая инновационные разработки и технологические достижения китайской промышленности.