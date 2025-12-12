В ходе форума также состоится роуд-шоу на новые объекты логистики, запланированы культурная и спортивная программы.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо" состоится в Благовещенске и Хэйхэ с 21 по 24 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева."В следующем году Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо" состоится в Благовещенске и Хэйхэ с 21 по 24 мая", - говорится в сообщении.Трутнев отметил, что форум позволяет обсуждать возможности плодотворного сотрудничества с дружественными странами. "Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо" является выездной площадкой Восточного экономического форума. Здесь обсуждаются возможности дальнейшего плодотворного сотрудничества с дружественными странами, а темы форума предлагаются в повестку ВЭФ. Мы открыты для дальнейшего взаимодействия не только в экономике, но также приглашаем Китай участвовать в научно-технологических проектах и развивать гуманитарные связи между нашими государствами", - сказал Трутнев.Зампред областного правительства Павел Пузанов отметил, что акценты форума в следующем году будут сделаны на новые возможности региона. В рамках "Амурэкспо" планируется обсудить работу международных ТОР и безвизового въезда в КНР и РФ для туристов, а также развитие федерального Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества, который создается в Благовещенске."В рамках "Амурэкспо" презентуем потенциал наших логистических проектов, которые будут запущены в следующем году. В первую очередь это трансграничная канатная дорога, а также полноформатный запуск работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган и обновленного аэропорта", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.В деловую программу форума 2026 года предлагается включить более 10 блоков. Совместно с Фондом Росконгресс будут организованы пленарная и ряд тематических сессий, встреча Орлова и членов областного правительства с представителями иностранных делегаций, бизнеса и общественности. В ходе форума также состоится роуд-шоу на новые объекты логистики, запланированы культурная и спортивная программы.Форум является выездной площадкой Восточного экономического форума, проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития России, Министерства иностранных дел России, Министерства сельского хозяйства России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, других органов федеральной власти и институтов развития. Параллельно с "Амурэкспо" в сопредельном китайской городе Хэйхэ состоятся мероприятия Харбинской международной торгово-экономической ярмарки."Амурэкспо" проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2025 году форум проходил на территории Благовещенска и сопредельного города Хэйхэ с 22 по 25 мая. Участниками АЭФ стали более 100 спикеров и экспертов из России, ОАЭ, Китая, Индии, Белоруссии и Ирана. За четыре дня работы форума прошло 40 сессий и проведено более 100 мероприятий. На выставочной экспозиции "Амурэкспо" было представлено свыше 120 компаний России и Китая, которую посетили более 50 тысяч гостей. Было подписано 15 соглашений, в том числе - о строительстве самой крупной в стране солнечной электростанции мощностью около 650 МВт.