Международная выставка Белый город Ашхабад пройдет в столице Туркменистана 24–25 мая 2026 года.На экспозиции представят строительные материалы, продукцию пищевой промышленности, мебель и товары народного потребления. В выставке участвуют компании из разных отраслей — сельского хозяйства, промышленности и строительства.Мероприятие пройдет на площадке Экспоцентра Торгово-промышленной палаты. Организатор — хякимлик города Ашхабад.