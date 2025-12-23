22‑летняя жительница Меленковского района уже призналась в преступлении.

В Муроме полицейские за три часа раскрыли кражу банковской карты и денег со счета. Подозреваемая — 22‑летняя жительница Меленковского района — уже призналась.16 декабря 73‑летняя жительница Мурома пришла в магазин за продуктами. Перекладывая покупки в пакет, она оставила на упаковочном столике паспорт и банковскую карту. Обнаружила пропажу только в следующем магазине — когда собралась расплачиваться.Женщина сразу обратилась в полицию. Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили: карту и паспорт забрала другая покупательница. В течение трех часов и местонахождение.Задержанная заметила оставленные документы, прикрыла их пакетом с покупками, чтобы никто не увидел, а потом забрала себе. После она нашла в паспорте ПИН‑код карты.На чужие деньги молодая воровка купила себе мобильный телефон, одежду и продукты. В общей сложности она украла у пожилой женщины более 86 тысяч рублей.