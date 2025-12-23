ООО «Специализированный застройщик «ВСК» может завершить строительство.

Во Владимире нашли возможного инвестора для достройки проблемного ЖК «Поколение» на Северной, 2а. Об этом рссказали в пресс-службе правительства региона.ООО «Специализированный застройщик «ВСК» может завершить строительство 51%-готового дома банкрота «Капитал-Строй» в обмен на участок под новый жилой комплекс в микрорайоне Веризино.Область уже зарезервировала 842 млн рублей на выплаты дольщикам на случай, если они выберут деньги вместо квартир. Окончательное решение обманутые владимирцы примут на голосовании в начале 2026 года.