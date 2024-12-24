Рассказываем о новых мерах поддержки.

Во Владимирской области многодетные семьи получат дополнительные меры поддержки с 2025 года. Как сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале, ЗакСобрание поддержало предложение о расширении региональных мер поддержки для всех многодетных семей, независимо от уровня доходов. С 1 января 2025 года многодетные семьи региона смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты на питание и проезд детей в школах и детских садах, а также на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.Среди новых мер: выплаты на приобретение лекарств для детей до 6 лет, скидки на содержание детей в детских садах, дополнительные пособия для родителей с 4 и более детьми, а также ежегодные выплаты на школьную и спортивную форму. Специальные меры коснутся и компенсации расходов по вывозу жидких бытовых отходов.Напомним, ранее мы писали, чт