Отец пырнул совершеннолетнего сына в грудь ножом во время изготовления кормушки для птиц. Семейная посиделка с алкоголем и неприятным исходом проходила в Гороховецком районе, рассказали в
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2025-v-goroxoveckom-rajone-otec-udaril-syna-nozhom-v-grud-poka-delal-kormushku-dlya-ptic.html" target="_blank">В Гороховецком районе отец ударил сына ножом в грудь, пока делал кормушку для птиц</a> - Отец пырнул совершеннолетнего сына в грудь ножом во время изготовления кормушки для птиц. Семейная посиделка с алкоголем и неприятным исходом проходила в Гороховецком районе, рассказали в
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2025-v-goroxoveckom-rajone-otec-udaril-syna-nozhom-v-grud-poka-delal-kormushku-dlya-ptic.html]В Гороховецком районе отец ударил сына ножом в грудь, пока делал кормушку для птиц[/url] - Отец пырнул совершеннолетнего сына в грудь ножом во время изготовления кормушки для птиц. Семейная посиделка с алкоголем и неприятным исходом проходила в Гороховецком районе, рассказали в