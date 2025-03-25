Отец пырнул совершеннолетнего сына в грудь ножом во время изготовления кормушки для птиц. Семейная посиделка с алкоголем и неприятным исходом проходила в Гороховецком районе, рассказали в

Отец пырнул совершеннолетнего сына в грудь ножом во время изготовления кормушки для птиц. Семейная посиделка с алкоголем и неприятным исходом проходила в Гороховецком районе, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Вечером 9 января этого года отец и сын пили у себя в квартире. Будучи уже в стельку, мужчины решили сделать кормушку для птиц. Глава семьи взял