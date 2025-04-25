Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» провели урок энергобезопасности для первоклассников гимназии №3 во Владимире.

Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» провели урок энергобезопасности для первоклассников гимназии №3 во Владимире. В преддверии летней ремонтной кампании энергетики объяснили детям, что нужно избегать игр в местах работ на тепловых сетях, не наступать на крышки люков и быть внимательными вблизи энергообъектов.Ученики также узнали, где производят тепло и электричество, как горячая вода попадает в батареи и краны, что такое ТЭЦ и тепломагистрали.О простых, но крайне важных правилах энергобезопасности ребятам рассказали в игровой форме. Усвоить материал помогли красочная презентация, мультики и викторина, которую провёл энергетик Теплослав.В завершение мероприятия первоклассники получили в подарок книжки-раскраски с основными правилами безопасности и сувениры от компании.«Ребятам очень понравилось. Такие интерактивные уроки способствуют не только расширению кругозора учащихся, но и помогут избежать травм, сохранить здоровье детей», — поделилась классный руководитель Татьяна Александровна Горностаева.Просветительская деятельность, направленная на повышение информированности юных жителей Владимира и Иваново о правилах поведения вблизи объектов теплоснабжения, является одним из приоритетных направлений работы энергетиков.Реклама. ПАО