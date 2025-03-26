Участники мероприятия обсудят вопросы энергетики, логистики, добычи и переработки природных ресурсов, развития Северного морского пути.

VI Международный арктический форум (МАФ) "Арктика - территория диалога", местом проведения которого впервые стал Мурманск, начинает работу 26 марта. Участники мероприятия обсудят вопросы добычи и переработки природных ресурсов, развития Северного морского пути (СМП), а также энергетики, логистики, модернизации городов."Сегодня, прямо сейчас, в Арктике создается экономическая мощь России. Общий объем инвестиционных проектов в Арктике - 35 трлн рублей. Это проекты мирового масштаба в сфере добычи и переработки природных ресурсов, энергетики, логистики. Можно без преувеличения сказать - значимая часть будущих доходов нашей страны формируется в Арктике. Уверен, что Международный арктический форум позволит каждому его участнику ощутить причастность к великой, масштабной и исторической миссии по развитию этого региона. Принятые в Мурманске решения придадут дополнительный мощный импульс нашей совместной работе по развитию Северного морского пути, созданию новых предприятий, модернизации городов и повышению качества жизни северян", - сказал ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Форум "Арктика - территория диалога", по словам вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, может стать международной площадкой для сотрудничества по устойчивому развитию региона.Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: "Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов", "Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций", "Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов", "Международное сотрудничество и экология". Также в рамках деловой программы пройдет совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Северный морской путь и Арктика", "Эффективная транспортная система" и "Международная кооперация и экспорт".Мероприятия культурной программы проходят с 25 по 30 марта. В рамках гастрономического фестиваля "Вкус Арктики" объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны РФ представила меню региональной кухни, в которой используются продукты северных морей и местных производителей.В Мурманском областном краеведческом музее для участников форума проходят экскурсии о регионе, открыты тематические экспозиции. Среди них - выставка картин об освоении Арктики и Северного морского пути из фондов Мурманского областного художественного музея, выставка произведений из коллекции центра современного искусства "Сияние" и работ из коллекций Владимира Некрасова и Андрея Малахова, переданных в дар Мурманскому областному художественному музею, "Малахов. Современное искусство". Также можно посетить экскурсию по ледоколу "Ленин".В дни МАФ состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 90-му Празднику Севера и 65-му Празднику Севера учащихся. 26 марта на Центральном стадионе профсоюзов Мурманска жители и гости региона увидят фрагменты прошедших церемоний, поприветствуют ветеранов спорта и участников 2025 года. Кульминацией праздника по традиции станет зажжение огня Полярной Олимпиады.Под эгидой форума пройдут IV Всероссийские арктические игры, они состоятся 25-31 марта в Салехарде и Лабытнанги. На МАФ будет дистанционно дан старт Арктическим играм. В соревнованиях примут участие все 10 регионов России, которые включены в Арктическую зону.