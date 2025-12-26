Каждый раз в нападении участвовали двое из трех подозреваемых.

В Кольчугино расследуют резонансное дело о хулиганстве: трое несовершеннолетних подозреваются в нападениях на местных жителей. Следствие квалифицировало действия подростков как групповое хулиганство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).Кольчугинского межрайонного следственного отдела СКР по Владимирской области, летом и осенью 2025 года подростки 2009–2010 годов рождения дважды напали на мужчин в городе. Инциденты произошли на улице Алексеева и около автобусной остановки в районе улицы Веденеева.Каждый раз в нападении участвовали двое из трех подозреваемых. Подростки беспричинно избивали прохожих — наносили не менее двух ударов ногами по голове и телу. Свои действия они называли «акциями» и фиксировали на видео с помощью мобильного телефона.Потерпевшие, как утверждают подозреваемые, вели асоциальный образ жизни.На допросах все трое подростков признали вину. Сейчас следователи совместно с сотрудниками УМВД и УФСБ проверяют, были ли другие подобные случаи, а также изучают обстоятельства и мотивы нападений.