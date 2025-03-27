Также планируется модернизация общежитий.

Во Владимирской области разрабатывается план открытия пяти новых вузов. Делают это для привлечения молодежи в регион, а также, чтобы повысить доступность высшего образования. Подробности рассказал губернатор Александр Авдеев.Так, в текущем году ожидается запуск филиала Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета и Муромского государственного педагогического института, в сотрудничестве с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена. Первые направления будут включать начальное образование, логопедию и физико-математический профиль.Губернатор Александр Авдеев отметил, что регионы активно борются за абитуриентов, и для этого необходима поддержка со стороны бюджета и предприятий. Также предусмотрено создание общежитий для иногородних студентов, что потребует ремонта пустующих зданий.«На привлеченные средства в 2025–2027 годах университет отремонтирует общежитие №1 на улице Студенческой, 10. Это здание 1963 года постройки на 365 мест. Так что уже в ближайшие годы будут заметные позитивные изменения», — отметил Авдеев.В частности, планируется модернизация здания на улице Горького под второй корпус владимирского филиала ПИМУ, а также новое общежитие на улице Тракторной. ВЛГУ также получит 210 миллионов рублей на капитальный ремонт своего общежития, что поможет улучшить условия проживания студентов.