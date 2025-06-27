По предварительным данным, посевная площадь под урожай 2025 года увеличится на 4,5 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 279,2 тыс. га.

24 июня в Меленковском округе Владимирской области, на землях племзавода «Илькино», губернатор Александр Авдеев дал старт Дню поля – главному аграрному празднику региона. В рамках мероприятия прошел конкурс профессионального мастерства управления трактором среди механизаторов и студентов.Авдеев подчеркнул стабильный рост российского сельского хозяйства и отметил достижения владимирских аграриев в производстве молока, кормов и яйца. Он также рассказал о планах по подготовке специалистов с высшим образованием в сфере АПК, поддержке ковровского производства сельхозтехники и возрождении владимирского трактора.На Дне поля прошли деловые мероприятия, соревнования, выставка агротехники и фермерской продукции. Гости смогли увидеть культурную программу, поучаствовать в мастер-классах и тест-драйве трактора «Кировец».Губернатор ознакомился с проектом жилищной застройки в селе Илькино, реализуемым в рамках областной госпрограммы развития сельских территорий. Проект предусматривает строительство около сотни домов, ФОКа и необходимой инфраструктуры.Гендиректор племзавода «Илькино» Сергей Кострюков рассказал о программе предоставления служебного жилья сотрудникам с последующей передачей в собственность. Авдеев отметил работу над упрощением выделения земельных участков под строительство жилья для сотрудников и программы развития сельских территорий.Благодаря преобразованиям, племзавод «Илькино» строит жильё, оборудует детские площадки и помогает социальным учреждениям, что способствует тому, что выпускники школ остаются в родных местах и выбирают аграрные профессии.По предварительным данным, посевная площадь под урожай 2025 года увеличится на 4,5 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 279,2 тыс. га.В январе-мае 2025 года сельхозорганизации области показали впечатляющие результаты:⦁ Надой молока: 220,1 тыс. тонн (+8,1% к аналогичному периоду 2024 года)⦁ Производство мяса: 19,1 тыс. тонн (+19,7%)⦁ Производство яиц: 216,3 млн штук (+9,4%)Поголовье скота также демонстрирует рост:⦁ Крупный рогатый скот: 125,8 тыс. голов (+1,8%)⦁ Коровы: 52,9 тыс. (+1,2%)⦁ Свиньи: 49,6 тыс. (в 4 раза больше, чем в 2024 году!)⦁ Овцы и козы: 4,9 тыс. (+60,5%)⦁ Птица: 3 млн 298,2 тыс. (+7,7%)