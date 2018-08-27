Мужчина приговорен к реальному сроку лишения свободы

Мужчина приговорен к реальному сроку лишения свободыМуромский городской суд вынес приговор 27-летнему Ярославу Грабаровскому за покушение на дачу взятки в размере 500 долларов полицейскому, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Суд установил, что 28 июля 2018 года полицейские остановили автомобиль Nissan Primera, которым управлял Грабаровский. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, полицейские провели экспресс-тест и составили протокол о привлечении мужчины к административной ответственности. После этого Грабаровский положил между передними сиденьями патрульного автомобиля 500 долларов, чтобы «уладить» ситуацию.Сотрудники полиции сообщили о случившемся своему руководству. Водитель был задержан. Поскольку обвиняемый не имел постоянного места жительства в России, по ходатайству следователя злоумышленник был заключен под стражу.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года в колонии общего режима. Также Грабаровскому назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки — 314 тысяч рублей.