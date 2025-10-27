Директор отправлял письма крупному заказчику с требованием переводить оплату за работы через другие фирмы.

В Киржаче Владимирской области состоится суд над гендиректором фирмы по переработке древесины. ПодробностиМужчина обвиняется в сокрытии от налоговой почти 15 миллионов рублей. По версии следствия, с октября 2023 по октябрь 2024 года, зная о блокировке счетов и крупном налоговом долге, директор отправлял письма крупному заказчику с требованием переводить оплату за работы через другие фирмы, минуя основные счета своей организации.Расследование завершено, дело направлено в суд.