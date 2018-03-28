Показали мастерство в сестринском деле. Региональный этап всероссийской олимпиады по этой медицинской специальности прошёл во Владимире. Наш медколледж принял команды из Коврова, Александрова и Мурома. 12 лучших студентов-старшекрусников соревновались в умении оказывать первую помощь, делать уколы и перевязки. Кто стал лучшим, узнала Маргарита Махрова.

28.03.2018Показали мастерство в сестринском деле. Региональный этап всероссийской олимпиады по этой медицинской специальности прошёл во Владимире. Наш медколледж принял команды из Коврова, Александрова и Мурома. 12 лучших студентов-старшекрусников соревновались в умении оказывать первую помощь, делать уколы и перевязки. Кто стал лучшим, узнала Маргарита Махрова.