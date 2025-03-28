Оперативный штаб Владимирской области запретил публиковать информацию о падении беспилотников. Однако этот запрет не распространяется на уполномоченные органы власти и государственные

Оперативный штаб Владимирской области запретил публиковать информацию о падении беспилотников. Однако этот запрет не распространяется на уполномоченные органы власти и государственные СМИ. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба области. Сообщили о нем в пресс-релизе регионального правительства. Теперь выкладывать информацию о падении БПЛА нельзя в негосударственных СМИ и интернете, то есть всяческие «подслушки» тоже