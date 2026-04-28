Сложный проект газификации, потребовавший археологических раскопок и экологических экспертиз, успешно завершен в Гороховецком округе.

В деревню Растригино Гороховецкого муниципального округа пришел газ. Объект реализован в рамках Народной программы «Единой России». Проложены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 3 км, что дает возможность подключения 60 домов к топливу и улучшения бытовых условий жителей.«Теперь нам не нужно топить печи. Котел дает газ на плиту и на батареи. У нас две большие комнаты надо было отопить – это очень долго. А сейчас так быстро отапливается. Ждали этого события 15 лет! Решение о газификации приняли единодушно на сходе всей деревней», — поделилась местная жительница Галина Грищенко.Трасса проходит через границы заказника федерального значения «Муромский», а в самой деревне расположен археологический памятник «Селище и некрополь Растригино», поэтому проект потребовал множества согласований и экспертиз.Гендиректор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев подчеркнул, что из‑за карстовых грунтов и археологических раскопок проводились дополнительные изыскания, однако работы выполнены качественно и в срок.Подводка до границ участков выполнена бесплатно. Собственники оплачивают только подключение, при этом регион предлагает субсидии в размере от 40 до 100 тысяч рублей, сообщил замминистра ЖКХ Илья Тарасов.«Народная программа в действии: реализован сложный проект газификации деревни Растригино Гороховецкого округа. Проект потребовал многочисленных согласований, экспертиз и даже раскопок... Пользоваться голубым топливом смогут жители более 60 домов. Этот объект, как и многие другие, — часть Народной программы», — отметил губернатор в своем канале в мессенджере «Макс».В марте газ получили жители 201 дома в деревне Песьяне. В этом году магистрали планируют подвести к 26 населенным пунктам области. Владимирская область газифицирована на 87%, что выше среднероссийского уровня.