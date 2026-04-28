Поезд. В купе едут две симпатичные женщины - вполне молодая мать со взрослой дочерью, и прапорщик куда-то везет солдата. Все молчат. Вдруг поезд заходит в тоннель, мгновенно наступает темнота. В темноте раздается хлесткий звук пощечины. Включается свет - на щеке у прапорщика алеет отпечаток ладони. Все молчат. Мать думает: ""Наверное, этот козлина в темноте полез пощупать мою дочь... Молодец, доченька, так ему...""
Дочь, косясь на мать: ""А я была о маме худшего мнения. Если бы он ко мне полез, я бы, наверное, так резко не смогла. Уважаю...""
Прапорщик: ""Видимо, этот молодой к кому-то из этих шлюх в темноте полез, а досталось случайно мне...""
Солдат: ""Сейчас еще тоннель будет... Я тебе, скоту, еще не так вломлю...""
