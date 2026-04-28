Кандидаты чаще откликаются на вакансии дизайнеров и журналистов.

Во Владимире заметно вырос спрос на услуги по привлечению подписчиков и созданию качественного визуального контента.По данным Авито, за год количество заказов на привлечение подписчиков увеличилось в 5,5 раза, а запросы на фотосъемку выросли почти в пять раз.Средние зарплаты менеджеров по рекламе поднялись на 66% до 64 932 руб/мес. Парикмахеры и дизайнеры прибавили по 29% (71 476 и 75 115 руб/мес).Кандидаты чаще откликаются на вакансии: графические дизайнеры в 2,3 раза, журналисты на 67% больше.Спрос на анимацию вырос более чем втрое, на видеомонтаж — вдвое. Интерес к инфографике +87%, айдентике +32%, логотипам +27%.Компании все чаще передают регулярные креативные задачи профильным специалистам, а потребность в комплексном продвижении в соцсетях выросла на 38%.