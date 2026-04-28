После запуска павильонов город продлит существующие маршруты до новых остановок, что улучшит доступ и безопасность для жителей.

Администрация Владимира продолжает развивать транспортную инфраструктуру в активно застраивающемся микрорайоне Юрьевец.Ранее на встрече с депутатом Михаилом Сахаровым жители обозначили острую необходимость обустройства остановочных павильонов.Врио главы города Сергей Волков поддержал инициативу и поручил специалистам МКУ «Центр управления городскими дорогами» приступить к монтажу павильонов.28 апреля рабочие устанавливают современные конструкции на улицах Родионовка и Всесвятская. Еще две остановки смонтируют на Славной и Православной — итого четыре новых пункта.