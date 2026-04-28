Рост заболеваемости отмечен среди детей.

За прошедшую с 20.04–26.04 текущего года уровень заболеваемости ОРВИ в регионе остался практически без изменений.За неделю за медицинской помощью обратились 6 779 человек по области, в городе Владимир — 1 961.Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, кроме детей 0–2 и 7–14 лет, где отмечено повышение.Лаборатория Центра гигиены провела 459 исследований. Доминируют негриппозные вирусы — риновирусы, сезонные коронавирусы и аденовирусы.Роспотребнадзор рекомендует при симптомах обращаться к врачу, не отправлять больных детей в коллективы, мыть руки не менее 20 секунд, проветривать помещения, носить маски в людных местах и своевременно вакцинироваться.