Обмен опытом должен укрепить региональные программы капремонта.

В город съехались представители из 17 регионов Центральной России.Совещание организовали Минстрой России и Ассоциация региональных операторов капремонта при поддержке властей Владимирской области.На встрече присутствовали федеральные чиновники, региональные руководители и ответственные за капремонт в субъектах.Замминистра строительства Алексей Ересько подключился к работе по видеосвязи.Министр ЖКХ региона Сергей Маевский напомнил, что капремонт — не только замена труб и крыш, но и социальная задача, от своевременных работ зависит спокойствие семей и будущее городов. Он поблагодарил участников и выразил уверенность, что обмен опытом усилит программу.Обсудили также финансовую устойчивость системы, пересмотр планов по результатам техосмотров и внедрение цифровых инструментов для диагностики.Отдельно рассмотрели замену лифтов по новым требованиям Таможенного союза и вопросы замены газового оборудования в квартирах.С 2014 по 2025 год во Владимирской области привели в порядок почти 6,5 тысячи многоквартирных домов на сумму свыше 21 млрд. рублей.