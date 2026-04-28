Приговор пока не вступил в законную силу.

Камешковский районный суд признал виновным 42‑летнего жителя по п. «а» ч.1 ст.258 и ч.1 ст.222 УК РФ.14.01.2026 в общедоступных угодьях между Камешково и пос. Новки он заметил двух лосей.Без разрешения и вне сезона (с 1 сентября по 10 января) охотник выстрелил по самке из двуствольного гладкоствольного ружья ИЖ-43 М.Во время рейда полиция быстро установила причастность задержанного. При обыске изъяли патроны для нарезного оружия.Суд назначил ограничение свободы на 1 год и штраф 100 тыс. рублей. Ружье конфисковано в доход государства.Прокурор потребовал возмещение ущерба животному миру свыше 300 тыс. рублей.