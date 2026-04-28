Место размещения комплекса отмечается информационным знаком «Фотовидеофиксация».

Во Владимире на рокадной дороге у дома 2А по улице Юрьевской появится рубеж контроля в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».В этом году в регионе развернут пять новых комплексов — во Владимире, на А-108 (Московское большое кольцо), на М-7 «Волга» и в Муроме у дома 43А по улице Октябрьской.В области уже эксплуатируется около 200 стационарных комплексов. Дополнительно используются передвижные и мобильные установки, маршруты которых формирует Госавтоинспекция на основе аналитики аварийности.Цель установки — повысить безопасность на аварийно опасных участках, снизить число ДТП и пострадавших.