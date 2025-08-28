Индийская монета, боевой топорик и бусы из цветного стекла. Археологи завершили очередной сезон раскопок важного древнерусского памятника, расположенного под Суздалем, — некрополя

Индийская монета, боевой топорик и бусы из цветного стекла. Археологи завершили очередной сезон раскопок важного древнерусского памятника, расположенного под Суздалем, — некрополя Гнездилово. В этом году ученые обнаружили 13 захоронений, которые относятся к концу X — XI века. Особое внимание исследователей привлекло одно из женских погребений. В нем находились височные кольца, фибула, крупный браслет, перстень