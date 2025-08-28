С начала 2025 года в городские школы и образовательные центры трудоустроены 70 педагогов.

В День знаний во Владимире за парты сядут 40 804 школьника, из них 3800 – первоклассники.Лидер по приему – школа №42 (Образовательный центр №7), где в этом году 232 первоклассника. Меньше всего новых учеников в школе №48 – 26.С начала 2025 года в городские школы и образовательные центры трудоустроены 70 педагогов. Для привлечения кадров во Владимире действуют меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья и стимулирующие выплаты молодым специалистам.1 сентября после капитального ремонта откроется школа №26 (Образовательный центр №1). Также впервые примет учеников новая школа на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино, построенная в рамках нацпроекта «Образование».