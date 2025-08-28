За четыре года народная программа «Единой России», составленная по предложениям и наказам соотечественников, выполнена уже на 85%.

За четыре года народная программа «Единой России», составленная по предложениям и наказам соотечественников, выполнена уже на 85%. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В общем счёте в рамках реализации программы удалось построить 3,3 тыс. школ и детсадов, обновить 10 тыс. медучреждений и открыть 1,3 тыс. культурных центров. Также были благоустроены 40 тыс. придомовых территорий, газифицированы 900 тыс. домов и построены 500 спортивных объектов.Пять новых школ появились и во Владимирской области. Так, 1 сентября двери для учеников распахнёт Веризинская школа, а до конца 2025 года должны открыться образовательные учреждения в Суздале, Покрове и Гусь-Хрустальном.Также по народной программе газифицировали 156 населённых пунктов региона, восстановили 800 км автотрасс, благоустроили территории 100 школ и детсадов и 889 МКД.Одним из важнейших направлений программы является поддержка участников СВО и их семей. К примеру, владимирцы собрали и отправили в помощь бойцам 900 тонн гуманитарного груза и десятки единиц транспорта.«Несомненно, вместе мы делаем нашу жизнь качественнее. Впереди ещё много задач и реальных дел, которые помогут сделать города и сёла России лучше, чтобы наши семьи жили в условиях комфорта. Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.