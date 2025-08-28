О том, как справиться с вызовами времени, рассказал директор ООО «Колпь» Селивановского района Владимирской области Сергей Ушаков.

Без сельского хозяйства никуда. Несмотря на глобальные изменения климата, инновационные технологические прорывы и существенные экономические трудности, его значение как гаранта продовольственной безопасности и источника занятости остается основополагающим. О том, как в современных реалиях справиться с вызовами времени, как никто другой хорошо знает директор ООО «Колпь» Селивановского района Владимирской области Сергей Ушаков.По родительским стопамСам Сергей Леонидович дружит с землей с детства. Родители будущего руководителя хозяйства жили и работали в совхозе в Кировской области: отец трудился комбайнером, мама была агрономом. Сын старался во всем помогать взрослым: знал, как заготовить дрова, запасти сена для коровы, посадить картошку. А в свободное время любил смотреть на просторы полей из кабины отцовского комбайна.Поэтому, прислушавшись к совету родителей, после школы Сергей поступил в Вятскую сельскохозяйственную академию и выпустился оттуда квалифицированным инженером-механиком.Песок да камниК моменту выпуска из Академии в 2005 году молодого специалиста уже ждали в Селивановском районе, где работали тетя и брат Сергея. За восемь лет он прошел большой путь от механика до руководителя хозяйства.«Первые 10 лет работы в поле были особенно тяжелыми. Почва здесь была — песок да камни, очень чувствовался недостаток влаги, поэтому и хорошего урожая не ждали. Сейчас площади расширили, немного перешли в другой район, и ситуация улучшилась. А последние лет пять погодные условия оказались вообще идеальными для сельского хозяйства. В этом году собрали рекордный урожай — 40 центнеров с гектара, когда раньше с наших песчаных почв удавалось собрать по 20-25 центнеров», — рассказывает Сергей Леонидович.Зато во время уборки погода подкачала, сетует руководитель ООО «Колпь». Из-за дождя начало осыпаться зерно, поэтому убрать его нужно было как можно быстрее.«А как тут быстро уберешь, когда проблема с кадрами? Если несколько лет назад у нас было пять механизаторов, в прошлом три, а в этом только два осталось. Чтобы спасти ситуацию и не остаться без кормовых и зерновых, делаем ставки на хорошую мощную технику. У нас это Ростсельмаш», — говорит собеседник.Комбайны в помощьСергей Леонидович признается: комбайны именно это производителя в хозяйстве были еще со времен, когда он пришел туда в роли инженера. С ростом ООО «Колпь» модернизировалась и техника Ростсельмаш. Сегодня в арсенале хозяйства три машины, все по уборке зерна: VECTOR 410, ACROS 595 Plus и RSM 161.«Я сам люблю поностальгировать и иногда прокатиться с комбайнером. Поэтому могу сказать — конструкторы Ростсельмаш работают не зря — с каждым разом техника все комфортнее. Если сравнить, к примеру, нашего "ветерана" VECTOR 410 — а он у нас с 2013 года — с RSM 161 — не самой последней моделью — разница очевидна. Шумоизоляция стала гораздо лучше, обзор все больше. А на ACROS кабина вообще с расширенным остеклением — все поле как на ладони. Хорошие кондиционеры, а главное — комбайны производительные и надежные», — говорит руководитель.По словам Сергея Леонидовича, неполадки у техники Ростсельмаш происходят крайне редко, и то почти всегда из-за внешних факторов. Впрочем, по запчастям вопросов тоже не бывает. Основные у дилера всегда имеются в наличии на складе.«Сервисная служба всегда на связи. Пользуемся мы ей очень редко — техника надежная, механизаторы опытные — но бывают моменты, связанные с электронным управлением. Специалисты помогают решить такого рода вопросы».Что касается техобслуживания, то его всегда проводят вовремя. От этого зависит надежность и долговечность машин, также как и применение качественных расходных материалов.«С другой техникой работать уже не хочется. Привык к машинам производителя Ростсельмаш, уверен в нем, и знаю, что в случае необходимости, в кратчайшие сроки доставят нужные детали. С такой техникой можно ставить новые рекорды и смотреть в будущее», — уверен Сергей Леонидович.РЕКЛАМА. ООО «»