Правительство Владимирской области опубликовало информацию о том, кто будет врио главы Владимира. Пост в официальном тг-канале региональной власти появился сразу после избрания меры пресечения мэру Дмитрию Наумову, которого обвиняют во взяточничестве. Временно исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы Владимир Гарев. Указ о назначении был подписан 28 августа губернатором Александром Авдеевым. Указ вступил в законную