Ограничения на проезд в центре будут действовать практически весь день.

30 августа, в День города, во Владимире будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах. В связи с этим городские автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам.Ограничения будут действовать практически весь день. С 9:00 до 23:00 для движения автомобилей и городского транспорта закроют улицы Дворянскую, Большую Московскую и Большую Нижегородскую (на участке от Студёной горы до площади Фрунзе).Объезд будет организован по улицам Студёная гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, улицам Мира, Гагарина и Лыбедской магистрали.С 11:00 до 13:00 будет перекрыт проезд по улице Батурина (на участке от улицы Мира до улицы Михайловской). Автомобили направят в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира и Полины Осипенко.Также изменятся маршруты общественного транспорта.Троллейбусы №1, 5, 7 будут следовать в объезд через улицу Чайковского, Красноармейскую и Октябрьский проспект.Троллейбусы №2 и 8 проедут через Политехнический колледж и улицу Передний Боровок.Автобусы №12С, 15, 22, 26С изменят маршрут между Студёной горой и площадью Фрунзе, следуя через Воронцовский переулок и стадион «Лыбедь».Автобусы №1С, 5, 6С, 17, 27, 36 будут объезжать по улицам Политехнический колледж и Передний Боровок.По окончании праздничных мероприятий транспорт в сторону Восточного района будет отправляться от остановки «Гостиница «Владимир», а в сторону Юго-Западного района и проспекта Строителей — с улицы Гагарина.