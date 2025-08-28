Муж и жена играли в гольф в дорогом районе города. После третьей метки муж говорит:
- Дорогая, ты сегодня "в ударе"; пожалуйста, будь осторожна. Если разобьешь кому-то окно, это нам влетит в копеечку.
Тем не менее, супружница все же ухитрилась на шестой метке разбить окно одного из самых больших домов.
- Я же говорил тебе!!! - простонал муж, - ну, вот, теперь надо идти извиняться, и посмотрим еще, во сколько это нам обойдется!
Они постучали в дверь и услышали голос:
- Входите.
Открыв дверь, они увидели массу битого стекла, среди которого лежал разбитый старинный кувшин. На диване сидел человек.
- Это вы разбили мое окно? - спросил он.
- Да..., - стыдливо признался муж, - простите нас.
- Нет-нет, - возразил человек, - вообще-то я хочу вас
