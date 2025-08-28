Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя Коврова. Его обвиняют в осквернении символа воинской славы России и вандализме. По данным следствия,

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя Коврова. Его обвиняют в осквернении символа воинской славы России и вандализме. По данным следствия, обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, нанёс удары по инсталляции «Звезда-Победа» в сквере по улице Комсомольской, повредив её. Через несколько минут он продолжил свои хулиганские действия на автобусной остановке «25 лет