По данным Владимирского гидрометцентра, в последние деньки этого лета будет жарко. В субботу, 30 августа, воздух прогреется до +28 °С, но возможен кратковременный дождь. Ночью тоже станет теплее – до +15 °С. В воскресенье жаркая погода сохранится. 1 сентября термометры покажут до +24 градусов тепла.